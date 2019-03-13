دبا يشكو لاعب فريق الإمارات لحصوله على 3 إنذارات

المصدر: الفجيرة ــ محمد فضل

كشف جمعة العبدولي مدير الفريق الأول بدبا الفجيرة عن تقديم ناديه لشكوى ضد لاعب الامارات عبد الله موسى الذي خاض مباراة النواخذة والصقور خلال الجولة 16 من دوري الخليج العربي وفي رصيده ثلاثة إنذارات أمام كل من الفجيرة والشارقة واتحاد كلباء.

ونوه العبدولي الى أن اعتراض ناديه على مشاركة اللاعب موسى خلال مباراة الشارقة والامارات ضمن الجولة الـ13، لافتاً إلى أن الحكم سلطان عبد الرزاق الذي أدار مباراة الشارقة والإمارات جانبه الصواب من خلال تقريره النهائي بعد أن دون اسم اللاعب خالد شماريخ الذي يرتدي الرقم 5 ضمن قائمة اللاعبين الذين تلقوا إنذارات أثناء المباراة وهو مالم يحدث مطلقاً، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون عبد الله موسى بالرقم (30) هو صاحب البطاقة الصفراء وليس شماريخ كما جاء في تقرير الحكم بعد اعتداء اللاعب موسى على محترف الشارقة ويلتون، لافتاً الى أن هذه البطاقة تحديداً واضحة للعيان وذلك بعد ان تم الرجوع لشريط الفيديو الذي اظهر بما لا يدع مجالاً للشك تحديد وجهة الإنذار من قبل الحكم.

وتساءل إذا أخطأ حكم الساحة فهل يخطئ جميع الطاقم المعاون معه، مبدياً استغرابه لمرور مثل هذه الحالات الحساسة على المراقب والحكام المساعدين.

وأشار العبدولي إلى أنهم في دبا أرفقوا الشكوى التي قدمت لاتحاد الكرة مضمنة كل "الفيديوهات" التي حصل عليها اللاعب عبد الله موسى الذي تلقى ثلاثة إنذارات وكان من المفترض أن يتوقف خلال مباراة دبا والامارات.

وأضاف العبدولي أن موقع رابطة دوري المحترفين سجل الإنذارات الثلاثة في مدونته باسم عبد الله موسى على عكس موقع اتحاد الكرة الذي منح إنذارين للاعب المعني والثالث لشماريخ.

كما استنكر العبدولي تلكؤ لجنة الانضباط في الرد على شكوى فريقه على الرغم من ورود شكاوى أخرى كثيرة بعد مباراتهم أمام الإمارات تم الفصل فيها عدا شكوى ناديهم التي قدموها بعد يوم واحد عقب نهاية مباراتهم امام الامارات على وقع التعادل.

وانتقد مدير فريق الكرة بدبا تجاهل لجنة الانضباط في الرد على الشكوى علناً وامام أجهزة الاعلام، مشيرا الى ان إدارة نادي دبا لن تتراجع عن مطالبها وستقوم بتصعيد الامر الى اعلى الجهات حفظاً وصوناً لحقوق النادي الدباوي حتى يتم الفصل في الشكوى المعنية.