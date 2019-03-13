العين يعود من طهران بتعادل ثمين

المصدر: Ⅶ متابعة - طلحة عبدالله

عاد العين بتعادل ثمين أمام مضيفه الاستقلال الإيراني 1-1 مساء أمس على ملعب استاد آزادي لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسجل الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف التعادل للعين (ق 85) بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق بحلول الدقيقة (53)، وبهذه النتيجة وضع كل فريق نقطة في رصيده ليبقيا على نفس ترتيبهما السابق بالمجموعة حيث يحتل العين المركز الثالث والاستقلال الرابع.

وقدم العين مباراة كبيرة في شوط المباراة الأول، وتصدى القائم الأيمن للمرمى الإيراني لتسديدة أرضية خادعة من جمال معروف منتصف هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل أصحاب الأرض هدفاً ألغاه الحكم بحجة التسلل، وسيواجه العين في مباراته المقبلة الدحيل.