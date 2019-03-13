تين كات: لا أنظر للماضي ونتطلع لكتابة التاريخ

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ محمد صادق

أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن سعادته بالفوز الذي حققه العنابي بأربعة أهداف مقابل هدف، على فريق اتحاد جدة السعودي مساء أول من أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وأعاد الفوز الوحدة إلى الواجهة من جديد محافظاً على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، إذ تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد النقاط، حيث تصدر الاتحاد بفارق الأهداف عن الوحدة، فيما جاء لوكوموتيف الأوزبكي في المركز الثالث، والريان القطري رابعاً، وقال تين كات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: قلت قبل المباراة إنني لا أحب النظر للماضي وإننا نتطلع لكتابة التاريخ، وأعتقد أن هذا الفوز تاريخ جديد للفريق، كنت متفائلاً بالفوز لأني أعلم قدرات لاعبي الوحدة جيداً خاصة وأن الفريق ينجح في خلق الفرص، وإذا كان الوحدة في يومه ويحالفه التوفيق كان بإمكاننا الفوز بنتائج كبيرة في ظل امتلاكنا للاعبين مميزين، كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة أخرى.

أداء جيد

وأضاف تين كات: لعبنا مباراة جيدة للغاية، ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب في ظل الضغط القوي من اللاعبين على لاعبي المنافس، كما قدمنا أداء دفاعياً جيداً، كدت أصاب بسكتة قلبية بعد هدف تقليص الفارق للاتحاد ولكننا نجحنا في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، وتابع تين كات: الوحدة عاد من بعيد ومنذ أن توليت المهمة، الفريق يسير على الطريق الصحيح ولكن ما زلنا في حاجة للمزيد من العمل والوقت لأننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوى، أعتقد أن لدينا 20% أفضل مما نقدمه حالياً.

الإشادة بـ«مطر»

وأشاد مدرب الوحدة، بقائد الفريق إسماعيل مطر الذي أحرز الهدف الثالث في توقيت مهم، مشيراً إلى أن مطر تدرب على الركلات الثابتة خلال التدريبات استعداداً للمباراة، ونجح خلال المران من التسجيل من كرتين وأراد تسديد الثالثة ولكني طلبت منه تأجيلها للمباراة وبالفعل تمكن من تسجيل هدف رائع، وشدد تين كات على أن الوحدة قادر على حصد نقاط خارج ملعبه، ولكن الأهم الفوز في المباريات على ملعب الفريق أولاً من أجل التأهل.

أخطاء فادحة

ومن جهته قال التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني لفريق اتحاد جدة إنه لم يتوقع ارتكاب هذا الكم من الأخطاء الفادحة خلال المباراة، مؤكداً أن الوحدة نجح في استثمار تلك الأخطاء وحالفه التوفيق في الفرص التي سنحت له وسجل أربعة أهداف، وأضاف: ملخص المباراة عبارة عن أخطاء ارتكبناها واستثمرها الوحدة جيداً، فقد كنا نعلم أن الوحدة سيلعب على أخطائنا ولذلك تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة على ضرورة التركيز ولكن لسوء الحظ هذا الأمر لم يحدث على أرض الملعب.

تدوير اللاعبين

وأشار سييرا إلى أن وضع الفريق الصعب في الدوري المحلي يجعله يضع أولوية للدوري السعودي، وبالتالي ضرورة تدوير اللاعبين في ظل الاختلاف ما بين البطولتين الآسيوية والمحلية، لافتاً إلى أنه يتمنى ألا تؤثر الخسارة الثقيلة سلبياً على الفريق، وسينصب تركيزه على المباراة القادمة كونه يتعامل مع كل بطولة على حدة، واختتم قائلاً: نعتذر للجماهير، وبغض النظر عن النتيجة السيئة لابد أن نتحلى بالإيجابية ونحاول علاج الأخطاء التي تتكرر دائماً.

مطر: فوز مهم

أكد إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة، أهمية الفوز الذي تحقق على منافس قوي مثل اتحاد جدة، وانتزاع أول ثلاث نقاط في المجموعة، مشيراً إلى أن هذا الانتصار الكبير أعاد للفريق التوازن والثقة والروح في الاستمرار بالمشوار الآسيوي، خاصة أن الفريق لم يوفق في المواسم الماضية بالبطولة القارية، وأهدى الفوز لجماهير العنابي مع وعد بالحفاظ على الأداء والروح القتالية في المباريات المقبلة.

تيجالي: الوحدة أفضل من السابق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم وهداف العنابي الأرجنتيني تيجالي أفضل لاعب في المباراة مع اتحاد جدة بعد أدائه المميز الذي قدمه رغم عدم تسجيله أياً من الأهداف الأربعة.

وقال تيجالي في تصريحاته عقب المباراة: الوحدة أفضل كثيراً من السابق، وأظهرنا حجم العمل الجاد في التدريبات خلال الفترة الماضية، بالطبع سعداء بهذه النتيجة الكبيرة وتحقيق أول فوز في البطولة هذا الموسم، ولكن يجب علينا طي هذه الصفحة والتفكير في المباراة المهمة أمام بني ياس يوم الجمعة المقبلة في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وأضاف: بالنسبة لي الأهم هو فوز الفريق، وإذا خُيرت بالطبع بين التسجيل أو صناعة الأهداف سأختار التسجيل، ولكن هذا الأمر لا يشغلني كثيراً طالما الفريق يحقق الفوز.