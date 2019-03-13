20 حافلة تنقل جماهير الظفرة لمساندته أمام الشارقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن نادي الظفرة عن توفير عدد 20 حافلة لنقل الجماهير إلى استاد نادي بني ياس بالشامخة لدعم الفريق في مباراته المهمة مساء السبت المقبل أمام الشارقة لحساب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال خميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي، أن الحافلات ستنطلق من أمام مقر النادي في مدينة زايد ومراكز النادي في مدن ليوا والسلع وغياثي والمرفأ، ذاكراً أن الهدف من المبادرة في المقام الأول يعتبر تأكيداً على أهمية البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، إضافة إلى حرص مجلس إدارة النادي على تشجيع الجماهير لدعم الفريق معنوياً، في مواجهة منافس مدجج بالنجوم، وقدم مستويات متميزة في الموسم الحالي.

وحض المزروعي، أبناء الظفرة على التدافع لمتابعة المباراة، طالباً من الراغبين في الذهاب لاستاد بني ياس التنسيق مع منسقي المباريات في المدن المختلفة التي ستتحرك من أمامها الحافلات، متمنياً أن ينجح فريقه في تقديم مباراة جيدة تليق بالبطولة والمرحلة المهمة التي وصل إليها بلوغاً للنهائي.