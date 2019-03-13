شباب الحمرية على بعد نقطة من اللقب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي أن فريق كرة القدم لفئة الشباب لنادي الحمرية يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين وأن انسجام اللاعبين فيما بينهم من جهة ومع الأجهزة الفنية والإدارية من جهة أخرى هو مفتاح النجاح وهو سر الارتقاء بمستوى الفريق.جاء ذلك في أعقاب وقوف فريق شباب الحمرية على بعد نقطة من التتويج بلقب دوري الشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حافظ على صدارة الدوري دون منازع بإجمالي نقاط بلغت (30) نقطة محرزاً (36) هدفاً.

ولفت جمعة عبيد الشامسي إلى أن ثقة النادي كبيرة بفريق الشباب وقدرتهم على حسم اللقب لصالحهم بالدوري ، مبدياً سعادة مجلس إدارة النادي بالنتائج اللافتة للفريق.