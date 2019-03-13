آرسنال: متجهون إلى دبي عبر «طيران الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

كشف نادي آرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل رحلته بكامل نجومه إلى دبي عبر طيران الإمارات ،الراعي الرسمي للفريق ،والتي سيتخللها معسكر تحضيري لبقية الموسم لمدة 5 أيام ومباراة ودية ضد النصر بمناسبة افتتاح استاد آل مكتوم 26 الجاري الساعة 17:30.

وسيصل آرسنال إلى دانة الدنيا بعد توقف مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد مباراته الأخيرة التي فاز فيها على مانشستر يونايتد 2 - 0. وأوضح «المدفعجية» في بيان أن عملية بيع تذاكر المباراة تنطلق اليوم، على موقع بلاتينيوم وأن سعرها يتراوح بين 100 و150 درهماً للفئتين الثانية والثالثة.

وسيزور الفريق الإنجليزي خلال تواجده في دبي قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، ومركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة.

حدث تاريخي

وقال أحمد خوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر: «يسرنا أن نستقبل نجوم نادي آرسنال العريق في دبي للمشاركة في مباراة ودية احتفالاً بالافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم، وسوف تشكل مباراة النصر وآرسنال حدثاً تاريخياً بارزاً سيضاف إلى أهم المحطات في تاريخ النادي العريق الذي تأسس منذ 73 عاماً». وأضاف: «استضاف نادي النصر خلال السنوات الماضية أشهر الأندية العالمية كان من بينها فريق آرسنال في نوفمبر 1976، وتشكل المواجهة المرتقبة فرصة مثالية يطور خلالها نجومنا مهاراتهم ويروّجون للاستاد لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تميز

من جهته، قال مدرب فريق آرسنال أوناي إيمري: تتميز دبي بمرافقها ويشرفنا أن نكون جزءاً من احتفالات الافتتاح الرسمي للاستاد الجديد، ويسرنا أن يقوم الفريق بتدريباته في طقس دافئ، خصوصاً قبيل مواجهات المرحلة النهائية من الموسم. وسبق أن التقى النصر نادي آرسنال في نوفمبر 1976، وانتهت المباراة لفائدة الفريق الإنجليزي 3-1، وسجل الأهداف كل من مالكولم ماكدونالد وجون ماثيوز وجون رادفورد لأرسنال وسالم بوشنين للعميد.

وتشكل المباراة جزءاً أساسياً من استعدادات آرسنال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد 1 أبريل 2019 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسهلت طيران الإمارات، الراعي لقميص وملعب النادي، جميع تجهيزات التدريبات والمباراة للفريق، وستساعد الناقلة، التي تشكل شراكتها مع آرسنال إحدى أكثر الشركات شهرة وتميزاً في عالم الرياضة، في استضافة النادي في دبي وستدعم زيارتهم من خلال ربط المشجعين في دولة الإمارات بأحد أرقى الفرق في العالم.ِِ