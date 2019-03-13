دو لاليغا بطل «دبي الرياضي للأكاديميات» تحت 18 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج فريق دو لاليغا للكفاءات العالية بطلاً لفئة تحت 18 سنة ضمن منافسات «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم» التي ينظمها المجلس خلال الفترة من 20 أكتوبر 2018 إلى 23 مارس 2019، وتقام منافساتها أسبوعياً في ملاعب نادي الوصل، ونادي شباب الأهلي، ومدينة دبي الرياضية. وفاز فريق دو لاليغا باللقب بعد أن تصدر الفريق جدول ترتيب الفرق بسجل خال من الهزائم برصيد 33 نقطة .

وشهدت منافسات تحت 16 عامًا تعادل نادي الوصل بنتيجة 2-2 مع فريق جو برو بينما حقق دو لاليغا للكفاءات العالية الفوز بسباعية نظيفة ليستمر في صدارة فئة تحت 16 سنة ونجحت المدرسة الإسبانية إنييستا في الفوز على فوكسس بنتيجة 4-0 وذلك في المباريات التي أقيمت على ملاعب شباب الأهلي.

أما منافسات تحت 14 سنة فقد شهدت فوز أكاديمية برشلونة رونالدينهو على أكاديمية الموهوبين بنتيجة 8-0، بينما حقق الوصل فوزًا كبيرًا على أكاديمية لاليغا فياريال بنتيجة 6-1 وحققت المدرسة الإسبانية راموس الفوز بنتيجة 4-0 على أليانس.