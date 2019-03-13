أبو الشوارب يعترف: لم نوفّق في اختيار الأجانب

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

كشف عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عن أن اختيار اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية لم يكن موفقاً وهو ما انعكس سلباً على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، داعياً في الوقت نفسه اللاعبين إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير الصورة الحالية وإعادة العميد إلى سكة الانتصارات، وقال: حاولنا تدارك بعض نقائص الدور الأول الذي لم يكن في مستوى الطموحات وجاء قرار تغيير بعض اللاعبين الأجانب وفقاً لرؤية فنية بهدف تحسين الأداء والارتقاء بالنتائج ولكن بعض اللاعبين لم نوفق في اختيارهم، وكرة القدم مثلما هي فوز وخسارة، تحتاج أيضاً إلى التوفيق في الاختيارات.

وأضاف: التكاتف من جميع الأطراف مطلب ضروري لتجاوز هذه الفترة الصعبة وجهودنا ستتضاعف حتى نجد الحلول المناسبة لتصحيح مسار الفريق وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها ولن نبخل بأي جهد.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة على حاجة النصر إلى التفاف الجماهير حوله، مؤكداً أهمية الدعم المعنوي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقال: عانينا كذلك من سوء الحظ، لقد خرجنا من مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي بركلات الترجيح وفي المباراتين قدمنا أداء جيداً، يجب أن نتقبل أحكام الكرة ونستمر في العمل ونحن واثقون أن القادم أفضل.

انتقاد

وعن الانتقادات الموجهة للمدرب الإسباني بينات سان خوسيه، أكد عبدالرحمن أبو الشوارب أن بينات يبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق النتائج الجيدة منذ يومه الأول في النادي، ونجح بالفعل في تطوير الأداء ولكن الفريق افتقد إلى التوفيق على مستوى النتائج، مشيراً إلى أن النصر قدم مستوى فنياً مرضياً خلال المباريات التي لعبها تحت قيادة المدرب الإسباني، وقال: لست أنا وحدي من يقول ذلك، العديد من المختصين يؤكدون أن مستوى الفريق تحسّن، كل المباريات التي لعبناها في الفترة الأخيرة كانت من الحجم الثقيل وأمام فرق مستقرة فنياً، لقد خسرنا المنافسة على لقبين بركلات الترجيح وخسرنا مباريات أخرى بأخطاء فردية، هذه ليست أعذار والمدرب لا يتحمل وحده نتيجة تلك النتائج لأن الفريق من الناحية التكتيكية ظهر بشكل مقبول حتى إنه تمكن من إدراك التعادل بـ10 لاعبين أمام شباب الأهلي.

وحول الحلول العاجلة التي يمكن أن تنقذ الفريق من الوضعية الصعبة بعد الخروج من كل البطولات، قال عبد الرحمن أبو الشوارب: سنركّز على نقاط الضعف ونحاول تصحيح بعض الأخطاء، وسنمنح الأولوية لتحسين مركزنا في دوري الخليج العربي، وهذا لن يتحقق إلا بجهود اللاعبين الذين ندعوهم لبذل جهود أكبر ومضاعفة عطائهم في الملعب، كما نطلب من جمهورنا الوقوف خلف الفريق ونعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا لتجهيز فريق ليكون في مستوى تطلعاتهم.

وأضاف: ندرك جيداً أن جمهور النصر يريد فريقه في ظروف أفضل ومنافساً على كل الألقاب وهو هدف نتفق حوله جميعاً ونسخر كل طاقاتنا من أجله.

اجتماع

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً برئاسة أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب، وعبدالباسط علي المدير التنفيذي للنادي، وتم خلال الاجتماع التطرق لوضعية الفريق الأول لكرة القدم وترتيبات استضافة آرسنال الإنجليزي 26 الجاري ضمن حفل افتتاح استاد آل مكتوم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته أول من أمس بعد ركونه للراحة يومين عقب خسارة نصف نهائي كأس الخليج العربي من شباب الأهلي الجمعة الماضي.