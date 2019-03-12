«العنابي».. فوز تاريخي على «الإتي»

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله-أبوظبي - محمد صادق

فاز الوحدة على الاتحاد السعودي، أمس، 4 - 1 باستاد آل نهيان ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهو الفوز الأول لـ «العنابي» على «الإتي» في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة، كما أنه الفوز الأول للفريق في النسخة الحالية، سجل الرباعية محمد برغش «ق 16» وليوناردو هدفين «ق 52 و91» وإسماعيل مطر «ق 79»، فيما أحرز هدف الاتحاد ناصر الشمراني «ق 56».

وخسر الوصل من الزوراء العراقي 0-5 بالمجموعة الأولى. وشهدت المباراة طرد البرازيلي فابيو دي ليما «محترف الوصل» «ق 39»، وخسرالنصر السعودي أمام ذوب آهن الإيراني باستاد آل مكتوم 2ـ3 ضمن المجموعة نفسها. ويحل العين اليوم ضيفاً على فريق استقلال طهران في إطار المجموعة الثالثة.