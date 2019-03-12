العين ضيفاً على استقلال طهران الليلة

المصدر: Ⅶ طهران - البيان الرياضي

يحل فريق نادي العين في تمام الساعة السابعة بتوقيت «طهران» السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي، ضيفاً على فريق نادي استقلال طهران، على ملعب آزادي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وتعبر مباراة الليلة تحدياً خاصاً بين العين والاستقلال، إذ يعتبر الأخير الفريق الإيراني الوحيد الذي يتفوق على العين في المواجهات المباشرة بفارق فوز واحد فقط، ولكن العين هو صاحب فوز قياسي بسداسية تاريخية موجعة، ما جعل الصحف الإيرانية الرياضية، تحرص على تذكير لاعبي وجماهير نادي استقلال طهران، بالنتيجة الثقيلة التي مني بها الفريق الإيراني على يد العين في دار الزين ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنتيجة 6-1، وأفردت مساحات واسعة للمحللين والنقاد ولاعبي الفريق القدامى والمشجعين بهدف تحفيز الفريق على رد الاعتبار تحت عنوان «الانتقام» ودعوة الجماهير لتعزيز قوة الفريق في مواجهته الآسيوية أمام العين.

تعويض

ويسعى العين صاحب المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة «الحديدية» إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه الهلال السعودي بهدف دون رد، على حساب صاحب الأرض الإيراني وبين جماهيره وتسجيل أول فوز على الاستقلال في طهران، سعياً لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 بأقوى بطولة في القارة الآسيوية.

ولا يختلف حال الاستقلال كثيراً، إذ يرغب في تجاوز خسارته على يد الدحيل بنتيجة 3- 0 في الجولة الأولى من المسابقة ولا يوجد أي خيار أمامه سوى الفوز لتحسين موقعه على خريطة جدول ترتيب المجموعة.

وهذه هي المواجهة الثامنة بين الاستقلال والعين في تاريخ مواجهاتهما بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالمسمى الجديد منذ انطلاقتها في عام 2003، إذ ألتقى الفريقان 7 مرات، فاز العين في مواجهتين وتعادل في مثلهما، بينما فاز الفريق الإيراني ثلاث مرات، وأحرز العين 12 هدفاً مقابل 9 للفريق الإيراني.

زي

تقرر أن يرتدي العين في مباراته اليوم أمام الاستقلال الإيراني، القميص الأبيض المحدد بالألوان البنفسجية، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأخضر الكامل، في حين يؤدي الفريق تدريبات الإحماء قبل وأثناء المباراة بالقميص الفضي، أما فريق نادي الاستقلال فقد تقرر أن يرتدي الزي الأزرق الكامل، في حين يظهر حارس مرمى الفريق بالزي الأصفر الكامل، بينما يؤدي لاعبو الفريق الإيراني تدريبات الإحماء بالقميص الذهبي.

وناقش الاجتماع حصة الفريقين في حضور الجماهير على المدرجات، إذ أكد مسؤولو نادي الاستقلال أن توقعات الحضور الجماهيري لمساندة الفريق في مواجهة اليوم أكثر من 60 ألف مشجع، بينما طالب عصام عبدالله، الاتحاد الآسيوي، الاحتفاظ بحصة جماهير العين على المدرج وتوفير الحماية المطلوبة لكل من يود أن يساند الفريق في المباراة.

طاقم عماني

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة استقلال طهران والعين، اليوم، إلى طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد أبو بكر الكاف، «حكم الساحة»، يعاونه على الخطوط العامري أبو بكر سالم، «الحكم المساعد الأول» وراشد حامد الغيثي، «الحكم المساعد الثاني»، إلى جانب عمر مبارك اليعقوبي، «حكماً رابعاً».