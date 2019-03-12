الاتحاد العربي لكرة القدم يختار غانم أحمد رئيساً للجنة الحكام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم العميد غانم أحمد غانم رئيساً للجنة الحكام، لما يتمتع به من خبرات كبيرة وكفاءة إدارية اكتسبها من خلال عمله في الاتحادين العربي والإماراتي طوال السنوات الماضية.

وشهد الاجتماع الذي عقد في الرياض مطالبة كافة أعضاء اللجنة باستمرار غانم أحمد في منصبه، وقد لبى المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي للكرة، طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطوّر ونجاح رياضة كرة القدم في الوطن العربي.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كما أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

بينما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين.

وسيقوم وفد يضم الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي ومدير البطولة طلال آل الشيخ وعدد من المعنيين وممثل من الشركة الراعية لعقد اجتماع في أبوظبي للانتهاء من كافة ترتيبات المباراة النهائية، كما سيتم إعداد تقرير موسع عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية، كما تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان، وهي اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوه والدكتور معتصم جعفر نائباً، واللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء، ولجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.