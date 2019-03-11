خسارة ثقيلة للوصل من الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل من نظيره الزوراء العراقي بنتيجة ثقيلة 0-5، في مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، وهي أول مواجهة تجمع الفريقين في تاريخهما.

أحرز أهداف الزوراء كل من :" سامل سعيد مجبل " 22"، وعلاء عباس " 36، 51"، وعلي حسين "75"، وحسين جويد من ضربة جزاء " 84".

وشهدت المباراة طرد لاعب الوصل المحترف البرازيلي فابيو دي ليما " 39".

وبالنتيجة يتصدر الزوراء العراقي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط حصيلة فوز وتعادل، بينما حل الوصل في المركز الثالث " 3" نقاط، وذوب آهن أصفهان ثالثاً برصيد نقطة، والنصر السعودي في المركز الرابع برصيد خالٍ من النقاط.