الزوراء والوصل.. النقطة السادسة

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

يحل فريق الكرة بنادي الوصل في السادسة من مساء اليوم، ضيفاً على نظيره الزوراء العراقي، على استاد كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وهو يسعى للاحتفاظ بصدارة المجموعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من النصر السعودي، وذوب آهن أصفهان الإيراني، والزوراء العراقي، وتصدر الوصل المجموعة بثلاث، نقاط بعد فوزه على النصر السعودي في الجولة الأولى، التي عرفت تعادل كربلاء مع مضيفه ذوب آهن، وهو يخطط لأجل الفوز الثاني والوصول إلى النقطة السادسة، والاقتراب مبكراً من التأهل إلى المرحلة الثانية.

ويستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر مباراة النصر السعودي، ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ، بعد أن اختار الفريق السعودي أن يكون استاد آل مكتوم الملعب المحايد لإقامة المباراة.

وأدى الوصل حصة تدريبية خفيفة في بهو الفندق، فور وصوله إلى العراق أول أمس، بينما خاض حصة تدريبية أخيرة على ملعب المباراة مساء أمس. ويسعى الوصل إلى استمرار مشوار الانتصارات الذي بدأه بالفوز على النصر السعودي بهدف نظيف، حيث حل عقدة 11 عاماً من غياب الفوز في البطولة القارية، وعلى ضوء الفوز الأخير، يتصدر الوصل المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بينما حل ذوب آهن والزوراء في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما سلبياً، وحل النصر السعودي في المركز الرابع برصيد خالٍ من النقاط.

ثقة

من ناحيته، أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن «الإمبراطور» لن يتأثر بإصابات اللاعبين في صفوفه، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم، وأن يواصل مشواره الذي بدأه في البطولة بنجاح، مؤكداً على صعوبة المهمة، حيث يواجه الوصل منافساً قوياً، نجح في التعادل سلبياً خارج ملعبه ضد نظيره ذوب آهن الإيراني، لكن الوصل عازم على تقديم كل ما عنده في المباراة، وتقديم مردود طيب، يكفل له العودة إلى دبي بنتيجة إيجابية، موضحاً أن احترام الخصم كلمة السر في الخروج بنتيجة مرضية من اللقاء.