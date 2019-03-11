العين إلى طهران بحماسة ومعنويات عالية

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

غادرت مساء أمس على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار العين الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى إيران لمواجهة الاستقلال غداً لحساب الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأجرى الفريق البنفسجي حصة تدريبية أخيرة على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد، وسط اهتمام إداري وفي أجواء مفعمة بالتفاؤل والحماسة، تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي حرص على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات من خلال تمارين واختبارات متنوعة أخضع لها اللاعبين.

وقال المدرب الإسباني، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام ضيفه الهلال السعودي بالجولة السابقة وصنع العديد من الفرص ولكنه لم يوفق في التسجيل، وأوضح أن العين كبير وهو قادر على العودة بقوة للتعويض في المباراة المقبلة، وأشار إلى أن عودة اللاعب كايو، ستدعم صفوف الفريق نظرا لما يملكه اللاعب من إمكانات ومقدرات متميزة، لافتا إلى أن الفريق يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة والمقدرات العالية، وعبر عن ثقته في قدرة العين على تقديم نفسه بأفضل صورة أمام الاستقلال بالجولة الثانية من المسابقة الآسيوية، وقال إن جميع اللاعبون لديهم الحماسة والرغبة لتحقيق أفضل النتائج في طهران.

وسيؤدي الفريق حصته التدريبية الرئيسة مساء اليوم على ملعب المباراة بإستاد آزادي بطهران، حسب لائحة المنافسة التي تسمح للفريق الضيف إجراء مرانه الرئيس على الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وسيفقد الفريق مدافعه المتميز إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف ومحمدعبد الرحمن وكايو.