«أبيض الشاطئية» ولبنان في «الآسيوية»

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

يلتقي اليوم بملعب بالي هاي بمدينة باتايا التايلاندية منتخبنا الوطني مع نظيره اللبناني في الجولة الثالثة لمنافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية بطموح فك شراكة صدارة المجموعة الثانية، التي يحتلها المنتخب اللبناني بفارق الأهداف عن منتخبنا، ويتساوى الفريقان في رصيد 6 نقاط. وضمن منتخبنا التأهل إلى ربع نهائي البطولة بفوزه على الصين 6 - 2. واختتم منتخبنا استعداداته للمباراة بمعنويات عالية واطمأن الجهاز الفني على إمكانية مشاركة علي المحمدي الذي تعرض لإصابة خفيفة أمام الصين.