الوصل جاهز للزوراء بابطال آسيا اليوم

المصدر: كربلاء- البيان الرياضي

خاض فريق الوصل الاول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي مساء أمس الاحد على ملعب كربلاء الدولي، الذي يحتضن مباراة الفهود مساء اليوم الاثنبن أمام مضيفه الزوراء العراقي ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، معلناً جاهزيته التامة لخوض اللقاء وتحقيق نتيجة ايجابية تعزز تواجد الفهود في قمة مجموعته القارية.

وحظيت بعثة الفهود باستقبال حار وحفاوة عراقية مميزة في مطار النجف الدولي، قبل الانتقال الى مدينة كربلاء.

وأشاد حميد يوسف، مدير فريق الوصل بالحفاوة التي حظيت بها بعثة الفهود من بداية الوصول، مثنياً على جودة ملاعب التدريب، لافتاً إلى أن الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، فضل خوض تدريب خفيف في صالة بفندق البارون في مدينة كربلاء.

وأشار يوسف إلى أن بعثة الوصل حظيت باستقبال مميز لدى وصولها إلى مطار النجف الدولي من قبل المحافظ ومدير المطار.