الوحدة يستعيد مطر وسلطان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مساء اليوم تحضيراته، استعداداً لمواجهة اتحاد جدة السعودي في السابعة مساء غد على استاد آل نهيان في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويؤدي العنابي مرانه الختامي في السادسة إلا ربع مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان يضع من خلاله المدير الفني الهولندي هينك تين كات اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

وخسر الوحدة مباراته الأولى في دور المجموعات أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ملعب الأخير بهدفين نظيفين ليحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة من دون رصيد، وذلك بعدما تصدر الاتحاد السعودي المجموعة بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن لوكوموتيف.

ويستعيد الوحدة في المباراة جهود قائد الفريق إسماعيل مطر الذي غاب عن مباراة لوكوموتيف، بسبب تعرضه لوعكه صحية عقب إصابته بالحمى قبل المباراة الماضية، إذ تماثل اللاعب للشفاء وعاد للتدريبات الجماعية، كما يستعيد الفريق جهود المدافع سالم سلطان بعد انتهاء الإيقاف الآسيوي، حيث تكتمل صفوف الوحدة باستثناء غياب يحيى الغساني، الذي لا يزال يخضع للعلاج من الإصابة.

من جهة أخرى وصلت إلى أبوظبي أمس بعثة الاتحاد السعودي، الذي خاض مراناً خفيفاً في العاصمة أبوظبي أمس، خاصة أنه لعب مباراة قبل يومين في الدوري السعودي أمام الفيحاء، حيث من المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأساسي على ملعب المباراة في السابعة مساء اليوم. من جهة ثانية يعقد في الخامسة مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين تين كات مدرب الوحدة وسييرا مدرب اتحاد جدة للحديث عن استعدادات كل منهما للمباراة، ويسبقه الاجتماع الفني للقاء بحضور مراقب المباراة.