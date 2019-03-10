الوصل يصل إلى العراق لمواجهة الزوراء

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الرياضي أمس إلى العراق، لمواجهة فريق الزوراء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام غداً في السادسة مساء على استاد كربلاء الدولي.

وترأس البعثة حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول، بجانب أعضاء الجهاز الفني والإداري، إضافة إلى 18 لاعباً، هم: «حميد عبدالله، سلطان المنذري، عبدالله صالح، عبدالرحمن علي، عبدالله جاسم، سالم العزيزي، أحمد عيسى، فارس خليل، علي سالمين، خميس إسماعيل، أحمد سالم، عبدالله كاظم، فابيو دي ليما، خليل خميس، خالد الشيباني، حسن محمد، علي صالح، يوسف أحمد».

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين مساء اليوم، وسيؤدي الوصل بعدها حصته التدريبية الأساسية على ملعب المباراة، على أن تعود البعثة إلى دبي الثلاثاء المقبل.

ويقع الوصل في المجموعة التي تضم إلى جانبه كلاً من: «النصر السعودي، وذوب آهن الإيراني، والزوراء العراقي».

وكان الوصل قد نجح في تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه الأول على حساب ضيفه النصر السعودي بهدف نظيف في الجولة الأولى جامعاً أول ثلاث نقاط، بينما حل ذوب آهن، والزوراء في المركزين الثاني والثالث وحل النصر في المركز الرابع.

ويفتقد الوصل لجهود محترفه البرازيلي كايو كانيدو، الذي تعرض لشد عضلي في لقاء فريقه بنظيره النصر في الرابع من مارس الجاري.