عجمان يستأنف تدريباته بعد 9 أيام راحة

استأنف أمس الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان نشاطه بعد فترة راحة امتدت 9 أيام منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي للاعبين، نظراً لطول فترة توقف دوري الخليج العربي بين الجولتين 17 و18.

ووضع الرمادي برنامج إعداد خاصاً بعد العودة من التوقف يشتمل على تجمع داخلي وتدريبات يومياً لمدة 10 أيام، ثم ينتقل الفريق لإقامة معسكر قصير في أبوظبي بين 18 و23 مارس الحالي يخوض خلاله مباراتين وديتين.

وأوضح المدير الفني أيمن الرمادي، أن فترة الراحة التي منحها للاعبين، تساعد كثيراً في استرداد اللاعبين أنفاسهم وأخذ قسط جيد من الراحة، لاسيما أن الفريق بذل مجهوداً كبيراً في مبارياته الأربع الماضية في الدور الثاني، وشبّه الرمادي فترة توقف الدوري الحالية بالتوقف الذي حدث أثناء بطولة آسيا بعد انتهاء الدور الأول، مشيراً إلى أن وضع الفريق المطمئن في الجدول مع المجهود الذي قدمه الفريق، جعل الجهاز الفني يضع برنامج إعداد مشابهاً في الفترة الحالية لما تم تنفيذه خلال فترة التوقف الأولى الماضية للدوري، فبعد العودة للتمارين سيكون الفريق في مرحلة إعداد مكثف ويتهيأ بعده لخوض مباراتين على الأقل قبل الدخول في مرحلة التمارين الأخيرة لمواجهة بني ياس.

وعبّر الرمادي عن اطمئنانه لجاهزية اللاعبين من الناحية البدنية بفضل الانضباط والالتزام الذي يميزهم والمجهود الذي يبذله طاقم الجهازين الفني والطبي في تهيئة جميع العناصر بالشكل المثالي، وقال إن منح اللاعبين راحة 9 أيام، شيء جيد قياساً بتوقف الدوري 29 يوماً، فالفترة المتبقية من التوقف تعتبر مناسبة جداً لوصول الفريق للجاهزية المطلوبة قبل الجولة 18 المقبلة.