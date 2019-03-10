العين إلى إيران لمواجهة الاستقلال

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تغادر مساء اليوم على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى إيران لمواجهة الاستقلال بعد غد لحساب الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكان الفريق البنفسجي تابع تحضيراته الميدانية في اليوم التالي مباشرة لمباراته أمام الهلال السعودي والتي خسرها بهدف نظيف، ويتطلع للتعويض والعودة من طهران بنقاط المباراة الثلاث لتعزيز حظوظه في المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية.

وتبدو المهمة صعبة للزعيم في مواجهة الاستقلال الذي خسر هو الآخر مباراته الأولى، ما يجعله يرمي بكل أسلحته من أجل تحقيق الفوز وإحياء آماله في المنافسة خصوصاً وهو يلعب بأرضه ووسط جمهوره، فيما عانى العين خلال الفترة الأخيرة ظروفاً معقدة أدت لتراجع مستواه ونتائجه بالمسابقات المحلية، حيث خرج من المنافسة على جميع الألقاب فيما أصبح أمله ضعيفاً في المحافظة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد تخلفه بفارق 8 نقاط عن المتصدر الشرقاوي بنهاية الجولة 17 بسبب خسارته أخيراً من شباب الأهلي.

حصة تدريبية

وينتظر أن يجري الفريق مساء اليوم حصة تدريبية أخيرة على ملعبه باستاد خليفة بن زايد قبل المغادرة إلى طهران، وعمد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، خلال التدريبات الأخيرة لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين أخيراً بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، وسيفقد الفريق في المباراة المرتقبة جهود نجم خط دفاعه القوي إسماعيل أحمد، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من مباراة الهلال السعودي بالجولة السابقة على ملعب استاد هزاع بن زايد، فيما ينتظر أن يستعيد جهود نجمه البرازيلي كايو لوكاس، الذي غاب عن المواجهة السابقة بسبب الإيقاف.

وتعد مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، هدفاً أساسياً للفريق البنفسجي الساعي لتكرار إنجازه السابق عندما حصل على اللقب في وقت سابق من عام 2003، ورغم وصوله للنهائي مرتين بعد ذلك إلا أنه لم يوفق في اعتلاء منصة التتويج.