76.33 %: «الآسيوية صعبة» على ثلاثي الإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يرى 76.33% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن مشوار فرق الإمارات الثلاثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، سيكون صعباً جداً، وأن حظوظ الثلاثي الإماراتي في البطولة القارية الكبرى، تبدو ضعيفة في ضوء نتائجها في الجولة الأولى، فيما يجد 23.67 خلاف ذلك.

وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محددة مفاده «كيف ترى حظوظ فرق الإمارات في أبطال آسيا بعد الجولة الأولى»؟

حظوظ ضعيفة

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 83% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، يرون أن حظوظ ثلاثي الإمارات في أبطال آسيا، ضعيفة، في مقابل 17% يرون أن الحظوظ قوية رغم محصلة الجولة الأولى من البطولة، والتي شهدت فوز الوصل وخسارة العين والوحدة، بينما يرى 80% في «تويتر»، أن الحظوظ ضعيفة، في مقابل 20% يرون خلاف ذلك، فيما يرى 66% عبر «فيسبوك» أن الحظوظ ضعيفة، في مقابل 34% يجدون أن فرصة الثلاثي الإماراتي قوية في أبطال آسيا بغض النظر عن نتائج الجولة الأولى من البطولة.

منطق الكرة

ورغم أن النتيجة النهائية للاستطلاع بعد جولة واحدة فقط من بطولة كبيرة بوزن وشهرة أبطال آسيا، تبدو غير متوافقة مع منطق كرة القدم، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة وأهمية اتخاذ تلك النتيجة مؤشراً أولياً نحو النهاية المتوقعة لمجمل حظوظ الثلاثي الإماراتي بالبطولة ، خصوصاً وأن تلك الفرق حصدت 3 نقاط من 9 بعدما حقق الوصل عبوراً إيجابياً بفوزه على النصر السعودي ، فيما تجرع العين والوحدة مرارة الهزيمة أمام الهلال السعودي، ولوكوموتيف الأوزبكي على التوالي.

ووصف يوسف عزير المحلل الفني في قناة دبي الرياضية، محصلة الثلاثي الإماراتي في« أبطال آسيا» بعد الجولة الأولى ، بغير المبشرة بمقدمات فارقة، لافتاً إلى أن البداية لا تشير إلى أن المحصلة النهائية ستكون إيجابية، منوهاً إلى أن الوصل سجل بداية جيدة، في مقابل تعرض الوحدة والعين للهزيمة، مشيراً إلى أن «الزعيم» يمر بظروف فنية معروفة أثرت سلباً على مجمل تفاصيل صورته في مباراته أمام الهلال السعودي، مشدداً على أن الصعود للدور الثاني، ربما يبدو صعباً بنسبة كبيرة لأي من الفرق الثلاثة، متمنياً أن يوفق الثلاثي في بلوغ غايته المنشودة.