طارق أحمد: نتيجة المباراة اختارت شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح طارق أحمد لاعب النصر، أن فريقه لعب بروح قتالية ورغم النقص العددي نجح في العودة وإدراك التعادل، لكن نتيجة المباراة اختارت الذهاب لشباب الأهلي، وقال: «قدمنا ما علينا لآخر دقيقة، وحاولنا كسر النتائج السلبية، لكن الحظ لم يحالفنا في ركلات الترجيح، نعتذر لجماهيرنا وهذه أحكام الكرة وعلينا الاجتهاد ومواصلة العمل وعدم التكاسل، والمسيرة لن تتوقف عند هذه المباراة، ونحتاج إلى تغيير الصورة ورفع مستوى الفريق».

وأكد طارق أحمد، أن الفريق تأقلم مع فكر المدرب الجديد بينات سان خوسيه، ولكن ليس بشكل تام 100%، مشيراً إلى حاجة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة المدرب، والتركيز على تحسين الناحية الهجومية وصناعة فرص أكثر.