«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي آسيا

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية للدور ربع النهائي لبطولة آسيا المقامة حالياً في تايلاند بعد فوزه أمس على الصين 6 ـ 2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، سجل أهداف «الأبيض» علي حسن كريم في الدقيقة 10، وعباس علي في الدقيقتين 10 و24 ووليد محمدي «ق 26» وكمال علي «ق 63»، وأحمد بشر «ق 32»، في حين أحرز هدفي الصين غوو زوتشينجياو، ووليو ييسي«ق 4 و36».

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، حيث يلتقي منتخبنا مع لبنان والصين مع قرغيزستان.

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في بارغواي.