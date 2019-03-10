العروبة يستعيد صدارة «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فاز فريق العروبة على الذيد أمس 2 - 0 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، واستعاد الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة مع خورفكان بعد تساويهما برصيد 23 نقطة بنهاية الجولة 11، سجل هدفي العروبة كل من الغاني كوامي كاريكاري في الدقيقة 15 وخليل نصيب في الدقيقة 57، بينما تجمد رصيد الذيد عند 11 نقطة وفي المباراة الثانية فاز حتا على مصفوت بهدف نظيف سجله المحترف البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة العاشرة المباراة التي أقيمت بملعب مصفوت وارتفع رصيد حتا إلى 33 نقطة 22 نقطة في المركز الرابع خلف الحمرية الذي يتفوق علي حتا بالأهداف فيما تجمد مصفوت عند 4 نقاط.

وكان خورفكان تعادل أول من امس مع دبا الحصن 2- 2 ،وفاز العربي بستة أهداف على مسافي ،والحمرية على التعاون 5 - 2 .