ماجد ناصر: تمنيت عدم الوصول إلى ركلات الحظ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، أنه لم يكن يتمنى الوصول إلى ركلات الترجيح خصوصاً أن فريقه تقدم أولاً على مستوى النتيجة، وكان الأقرب لإنهاء المباراة لصالحه في الوقت الأصلي، وقال: «ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، ويمكن أن تضيع جهودنا التي بذلناها طيلة 120 دقيقة، لذا كنت أفضّل حسم التأهل قبل الوصول إليها».

وكشف ماجد ناصر أن تصديه لركلتي البرازيلي دوترا وحبيب الفردان كان بفضل التوفيق وليس لمعرفته بطريقة تسديدهما، مثنياً على الروح القتالية التي ظهر عليها النصر رغم أنه لعب بـ10 لاعبين طيلة الحصة الإضافية الثانية.

وأوضح حارس مرمى شباب الأهلي، أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب في مشوار فريقه، مشيراً إلى أن نصف نهائي كأس رئيس الدولة ضد الوصل اختبار صعب.