العروبة يستعيد صدارة "الأولى" وحتا يعبر مصفوت

المصدر: الفجيرة: محمد فضل، تصوير: زيشان احمد

استعاد العروبة صدارة "الهواة" بأفضلية المواجهات المباشرة مع خورفكان بعد تساويهما برصيد 23 نقطة بنهاية الجولة الـ 11، وذلك إثر فوزه على الذيد 2- صفر أمس بتوقيع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري في الدقيقة 15 وخليل نصيب في الدقيقة 57، بينما تجمد رصيد الذيد عند 11 نقطة.

وفي المباراة الثانية، حقق حتا فوزاً غالياً وصعباً على جاره مصفوت بهدف نظيف سجله في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة المحترف البرازيلي لوان سانتوس في المباراة التي أقيمت بملعب مصفوت ليصبح رصيد حتا 22 نقطة في المركز الرابع خلف الحمرية، الذي يتفوق علي الإعصار بالأهداف، فيما تجمد مصفوت عند 4 نقاطز

وكان خورفكان قد تعادل أمس الاول أمام دبا الحصن بهدفين لكل فريق، وفاز العربي بالستة على مسافي وأمطر الحمرية مرمى التعاون بنتيجة 5مقابل 2.