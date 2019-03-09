عبد العزيز النعيمي: البطولة تجسيد لـ«الإمارات تجمعنا»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان مساء أول من أمس النسخة الأولى لبطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني والتي تنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بين 7 و23 مارس الحالي بمشاركة 12 فريقاً.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بالدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، مؤكداً أهمية البطولة التي تقام تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا» وتماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن البطولة تخدم أهداف هذه التظاهرة الرياضية التي تستثمر فيها النشاطات الحركية والرياضية الترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية لتجسيد وحدة التلاحم بين كافة فئات المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان والقائمين على البطولة وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية مميزة، متمنياً للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

نتائج اليوم الأول

وتضمن حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم على ملعب مركز كواترو الرياضي عروضاً وفقرات استعراضية تعبر عن أهداف البطولة وسط حضور جماهيري، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز دائرة التنمية السياحية على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5-2 لحساب المجموعة الأولى ومصرف عجمان على شركة لكزس 3-0 في المجموعة الثانية وايمز قروب على مؤسسة المواصلات العامة 4-1. ضمن المجموعة الثالثة.

وتقام غداً الأحد الجولة الثانية حيث يلتقي فريق دائرة البلدية والتخطيط مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ويتقابل في المجموعة الثانية الإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتختتم مباريات الجولة الثانية بمباراة بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مع دائرة التنمية الاقتصادية.

نشر الثقافة الرياضية

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية رئيس اللجنة المنظمة، أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع والتي تعكس التفاعل الإيجابي في ترك بصمة في المشاركات المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى جميع الفئات، مشيراً إلى أن التنظيم يأتي تعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان والمورد البشري والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.