شباب الأهلي إلى نهائي الكأس من بوابة النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حجز شباب الأهلي بطاقة العبور إلى نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم من بوابة النصر، حيث حسم ركلات الترجيح لصالحه 3-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد آل مكتوم مساء أمس، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي قبل أن يفتتح الأرجنتيني ايميليانو التسجيل لشباب الأهلي في الشوط الإضافي الأولى من ركلة جزاء (ق105)، وأدرك الاسباني نيغريدو التعادل للنصر من ركلة جزاء (ق118)، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 1 -1 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي شهدت إضاعة نيغريدو والبرازيلي سيرجيو وحبيب الفردان من جانب النصر فيما سجل سالم صالح فقط ونجح جميع لاعبي شباب الأهلي في التسجيل وهم ماورو دياز وايميليانو فيتشو وجامين ايوفي.

ويلتقي شباب الأهلي في النهائي 22 الجاري، الفائز من مباراة الوحدة وبني ياس التي تقام باستاد آل نهيان الجمعة المقبل.

جاءت مباراة النصر وشباب الأهلي متوسّطة المستوى وقليلة الفرص، وكاد شباب الأهلي يفتتح التسجيل من تسديدة محمد جمعة (ق57) قبل أن ينقذ محمد مرزوق مرمى فريقه من هدف بإبعاده كرة نيغريدو،(ق63) وفي الشوط الإضافي الأول رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه مبارك سعيد مدافع النصر للمسه الكرة بيده.