شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي من بوابة النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حجز شباب الأهلي بطاقة العبور إلى نهائي كأس الخليج العربي بتغلبه على النصر بركلات الترجيح 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وانتهت المباراة على نتيجة التعادل السلبي في وقتها الأصلي قبل أن يفتتح الأرجنتيني ايميليانو فيتشو التسجيل لشباب الأهلي في الحصة الإضافية الأولى من ركلة جزاء (ق105) وعادل الاسباني الفارو نيغريدو بالطريقة نفسها للعميد (ق118).

ويلتقي شباب الأهلي في النهائي المقرر 22 من الشهر الجاري، الفائز من نصف نهائي الثاني الذي يجمع الوحدة وبني ياس على استاد آل نهيان بأبوظبي الجمعة المقبلة.

وشهدت سلسلة ركلات الترجيح إضاعة نيغريدو والبرازيلي سيرجيو دوترا وحبيب الفردان من جانب النصر، فيما سجل سالم صالح فقط ونجح جميع لاعبي شباب الأهلي في التسجيل وهم وماورو دياز وايميليانو فيتشو وجامين ايوفي.