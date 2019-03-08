تعادل خاسر لخورفكان المتصدر وفوز الحمرية والعربي بدوري الأولى

المصدر: خورفكان: محمد فضل، تصوير: زيشان احمد

أجبر دبا الحصن مضيفه خورفكان المتصدر على قبول التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في افتتاحية مباريات الاسبوع الـ 11 من دوري الاولى، والذي شهد اليوم تسجيل 16 هدفا في ثلاث مباريات.

سجل ثنائية الحصن في مرمى خورفكان البرازيلي فينكيسيوس في الدقيقتين 26 و46 وللخور عادل صقر وروريجو (ق 18 و69)، ليرفع الخور رصيده إلى 23 نقطة لكنه بات مهددا بالتنازل عن الصدارة فيما وصل الحصن إلى 16 نقطة.

وتقدم الحمرية إلى المركز الثاني بفوزه على التعاون 5-2 رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط، حيث أحرز له توماس باستوس في الدقيقتين 18 و42 و 87 وخيري خلفان في الدقيقة 44 ومحمد غريب في الدقيقة 48، بينما أحرز للتعاون محمود سعيد في الدقيقة 3 ومحمد بن حمودة في الدقيقة 74.

وفجر العربي مفاجأة وأمطر مرمى مسافي الخامس بنصف درزن أهداف سجل منها ميهاي هاتريك وهدف لكل من عبد الله الكعبي ودياكيتي وشهاب الحربي في الدقائق 3 , 26 ,32, 58 ,56 ,85، ليتجمد رصيد مسافي عند 18 نقطة ويصل العربي إلى 10 نقاط.

ويلتقي لاحقاً العروبة بضيفه الذيد فيما يشد حتى الرحال صوب ملعب جاره مصفوت.