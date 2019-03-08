مدرب «الأبيض» الجديد يتولى مهمته بداية أبريل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي» أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة بدأت في التواصل مع المدربين الخمسة المنتمين للمدرسة الأوروبية والمرشحين لتدريب المنتخب الأول تمهيداً لاختيار الأنسب ورفع توصية باسمه إلى مجلس الإدارة للموافقة على التعاقد معه، لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الملف المهم مع بداية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وبحضور راشد الزعابي، وحسن عبد الوهاب عضوي مجلس الإدارة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والدكتور حسن سهيل، وعبد الله علي، عضوي اللجنة، إلى جانب عبيد مبارك مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات مقرر اللجنة، وسالم النقبي رئيس قسم الإعلام الرقمي.

وتناول الاجتماع ملف المنتخب الوطني الأول للمرحلة المقبلة استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستسحب قرعتها يوم 17 أبريل المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث قررت اللجنة إقامة معسكر داخلي للمنتخب في العاصمة أبوظبي للفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري، وخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يوم 21 مارس، ومنتخب سوريا يوم 26 من الشهر ذاته، وسيتم التركيز على عدد من العناصر الشابة خلال هذا التجمع.

تكليف سليم

وتم تكليف المدرب الوطني سليم عبد الرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بمهمة الإشراف على الأبيض في هذا المعسكر، على أن يتم تسمية أعضاء الجهاز الفني المساعد وإعلان قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر خلال الأيام المقبلة، وستخلو الأسماء من لاعبي المنتخب الأولمبي المشاركين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

تحضيرات الأولمبي

واطلعت اللجنة على آخر تحضيرات المنتخب الأولمبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو،2020، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض للفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، حيث اعتمدت اللجنة إقامة معسكر داخلي أخير للمنتخب للفترة من 14 إلى 19 مارس قبل السفر إلى الرياض، علماً أن المنتخب يتجمع حالياً بمعسكر بدبي، ويستعد لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان اليوم الجمعة، والاثنين المقبلين باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

آلية جديدة

قال عبد الله الجنيبي إن المرحلة المقبلة ستشهد آلية عمل جديدة على مستوى منتخبات المراحل السنية ومراكز التدريب التابعة للاتحاد في مختلف مناطق الدولة بخصوص عملية اختيار المواهب الكروية واكتشافها وصقل مهاراتها تحت إشراف مدربين متخصصين، وذلك بالتنسيق الدائم والمتواصل مع أكاديميات كرة القدم التابعة للأندية، وستكون هناك خطة طويلة الأمد سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.