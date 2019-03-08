«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز فبراير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر فبراير في فئات أفضل لاعب، حارس، مدرب، بناء على الإحصاءات، وشهدت قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب ظهور ثلاثة مرشحين جدد وهم دييجو ريغوناتو من نادي الظفرة، فابيو دي ليما من نادي الوصل، ويوسف جابر من نادي بني ياس، وشارك يوسف جابر مدافع بني ياس في أربع مباريات خلال شهر فبراير، ساهم خلالها في ثلاثة أهداف سجلها السماوي حيث صنع هدفين، وسجل هدفاً وحيداً في شباك الوحدة من ركلة حرة رائعة.

كما شهد شهر فبراير تألق دييجو ريغوناتو لاعب الظفرة الذي شارك في ثلاث مباريات، وأخيراً فابيو ليما لاعب الوصل الذي افتتح النصف الثاني من الموسم بتسجيل هدف الفوز في شباك فريق دبا، وأما جائزة أفضل حارس مرمى فقد ترشح لها عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، وخالد السناني حارس الظفرة وماجد ناصر حارس شباب الأهلي، وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، والكرواتي كرونوسلاف يوريزيتش مدرب بني ياس، وعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، وسيكون التصويت مفتوحاً من اليوم للجماهير لاختيار الفائزين ويستمر لمدة 48 ساعة.