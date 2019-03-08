3 مواجهات في افتتاح الجولة 11 لدوري الأولى اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم، مباريات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات تجمع خورفكان مع دبا الحصن بنادي خورفكان الساعة 17:35، وفي ذات التوقيت يلعب مسافي مع العربي بملعب مسافي، فيما يلتقي الحمرية مع التعاون بملعب الحمرية الساعة 20:05، وتستكمل مباريات الأسبوع الثامن يوم غدٍ بإقامة مباراتين تجمع الأولى حتا ومصفوت بملعب حتا الساعة 17:35، فيما تجمع المباراة الثانية العروبة والذيد بملعب العروبة الساعة 20:05.

ويتصدر خورفكان جدول الترتيب برصيد (22 نقطة)، والعروبة ثانياً (20 نقطة)، والحمرية ثالثاً (19 نقطة)، وحتا رابعاً (19 نقطة)، ومسافي خامساً (15 نقطة)، ودبا الحصن سادساً (15 نقطة)، والذيد سابعاً (11 نقطة)، والعربي ثامناً (7 نقاط)، والتعاون تاسعاً ومصفوت في المركز العاشر ولكلٍ منهما (4 نقاط).