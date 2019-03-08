منتخب الشاطئية يهزم قرغيزستان

المصدر: باتايا - البيان الرياضي

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على منتخب قرغيزستان 6 - 1 في إطار مباريات المجموعة الثانية على ملعب بالي هاي في باتايا، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند، وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب لبنان، سجل السداسية كل من كمال علي (ق 1)، وهشام المنتصر (ق 7)، وعلي كريم (ق 20)، ووليد محمد (ق23)، وهيثم محمد (ق35)، ووليد بشر (ق 36)، وأحرز كايرات دوشييف هدف قرغيزستان في الدقيقة 16، ويلتقي منتخبنا غداً مع الصين، فيما يلعب قرغيزستان مع لبنان في المباراة الثانية، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته 14 الجاري.

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في باراغواي.