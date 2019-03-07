خميس إسماعيل: تألق الوصل خارجياً وتعثره محلياً لغز كبير

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

أكد الدولي خميس إسماعيل نجم خط الوسط بنادي الوصل أنه لا يملك تفسيراً للغز الكبير الخاص بتألق فريقه في البطولات الخارجية وتعثره محلياً، وقال: لا أعرف السر ولو كنت أعرف لقمت بحل اللغز، وأقدم الشكر للجهاز الطبي الذي ساعد اللاعبين كثيراً في عملية الاستشفاء في الفترة الأخيرة رغم ضغط المباريات.

وأضاف: نتطلع إلى تقديم مردود طيب والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الزوراء العراقي يوم الاثنين المقبل في الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا، لمواصلة صدارة المجموعة الأولى حيث حققنا الفوز على النصر السعودي في الجولة الماضية وهذا الأمر يعطينا دافعاً كبيراً لمواصلة الانتصار في ملعب الزوراء، ومن المهم عدم الخسارة خارج ملعبنا.

وأشاد الدولي خميس بأداء فريقه في مواجهة النصر السعودي وقال: لعبنا بروح قتالية وخرجنا بنتيجة إيجابية وقدمنا أداء ممتازاً نحن نمثل الدولة في البطولة وليس الوصل فحسب، لابد من تقديم مردود جيد في كل المباريات وتعاهدنا على الظهور بشكل جيد، وأن نقدم كل ما لدينا، ونشكر الشباب الجدد على ما قدموه من جهد وعطاء في الملعب ينبئ عن مستقبل باهر، وجميع البدلاء لم يقصروا

وأضاف: الجميع يسمع كلام المدرب وينفذ تعليماته بمنتهى الدقة وقام المدرب ريجيكامب بشرح كل التفاصيل عن فريق النصر السعودي ودخل كل لاعب الملعب وهو يعرف دوره جيداً وقام بتنفيذه على أكمل وجه.