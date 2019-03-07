منتخبنا وقرغيزستان في «آسيوية الشاطئية» اليوم

المصدر: تايلاند - البيان الرياضي

يفتتح منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، اليوم، مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في مدينة باتايا الساحلية في تايلاند، بمواجهة منتخب قرغيزستان بالمجموعة الثانية، التي تضم لبنان والصين، وأكمل منتخبنا استعداداته للمشاركة بمجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية، آخرها المعسكر الذي أقامه في مدينة باتايا الساحلية منذ 26 فبراير الماضي، وأدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، وخاض عدداً من المباريات الودية مع منتخبات آسيوية.

وأكد محمد المازمي مدرب المنتخب في المؤتمر الصحافي التقديمي، خوض الفريق 12 مباراة ودية للوقوف على مستوى اللاعبين، وتجهيزهم بالشكل المطلوب، والذي يتوافق مع أهمية البطولة، وقال: لعبنا ثلاث مباريات ودية خلال وجودنا في جزيرة باتايا، وفزنا على الكويت 4 - 1، وفريق كريستال الروسي بطل الدوري الروسي ووصيف دوري أبطال أوروبا 2 - 1، ومنتخب البحرين 3 - 1، وهذه النتائج الإيجابية والمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبون، مؤشر جيد. وأكد المازمي أن الهدف من المشاركة في البطولة، هو تقديم النتائج الإيجابية، والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال باراغواي، نوفمبر المقبل، وتحقيق إنجاز جديد للكرة الشاطئية في الدولة.

من جهته، استعرضت اللجنة المنظمة للبطولة في الاجتماع الفني، اللوائح المنظمة للبطولة، والتعديلات التي طرأت عليها مؤخراً.

حضر الاجتماع خليل أهلي مدير منتخبنا، وفيكتور فاكسيس مساعد المدرب، وتقرر ارتداء منتخبنا خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات، الزي الأبيض.

هدف

أكد هيثم الكعبي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن هدف المنتخب الوصول إلى نهائيات كأس العالم في الباراغواي نوفمبر المقبل، وأن حلم كل لاعب في هذه البطولة، هو اللعب والوجود في المحفل العالمي للكرة الشاطئية.

وقال: منتخبات المجموعة الثانية جيدة وقوية، وتمتلك الرغبة للوصول إلى الدور القادم من البطولة، من أجل تحقيق هدفنا.