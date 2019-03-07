ختام بطولة التسامح في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت مؤخراً بطولة التسامح لكرة القدم التي نظمها مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، والتي أقيمت بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتفعيلاً لاستراتيجية شرطة دبي الخاصة بأصحاب الهمم، وضمن برنامج «إدماج»، شارك في البطولة 8 مدارس و120 لاعباً، وأصحاب الهمم من أبناء العاملين بشرطة دبي وقامت عائشة المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة بتكريم الفائزين، بحضور عصام حلمي مدير مدرسة الحكمة للبنينوأشاد المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، بتعاون المدارس مع شرطة دبي لتنفيذ أنشطة مبادرة الروح الإيجابية التي تستهدف شغل أوقات طلبة وطالبات المدارس ببرامج هادفة وقال: البطولة هدفت لدمج الطلبة والطالبات من أصحاب الهمم مع المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.