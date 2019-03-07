برلمان الحكام يشيد بقرار العاجل في لقاء الفجيرة والشارقة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أشاد برلمان الحكام بقرار الحكم عبد الله العاجل باحتساب هدف الشارقة في مباراته أمام الفجيرة في الجولة رقم 17 لدوري الخليج العربي، بعد نقاش مطول عن تلك الحالة التي شغلت الساحة الكروية خلال الأيام الماضية، وانقسم الحكام خلال النقاش في الرأي ما بين مؤيد ومعارض للقرار، ولكن الإنجليزي ستيف بينيت حسم النقاش بصحة الهدف، وجرأة الحكم في احتسابه ليغلق هذا الملف تماما.

وشهد الجلسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، حرصاً منه على تعزيز مكانة الحكام ورفع معنوياتهم خلال تلك الفترة الحساسة من عمر المنافسات، كما شهدها المهندس صلاح أمين وناصر الحمادي عضوا لجنة الحكام، والسعودي علي الطريفي مدير إدارة الحكام الجديد، وعدد من المحاضرين والمراقبين والحكام.

ركلة للعين

وناقش برلمان الحكام عدداً من حالات اللعب التي شهدتها الجولات الماضية، حيث أقر بأحقية فريق العين بركلة جزاء في مباراته أمام شباب الأهلي، كما أقر بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت على شباب الأهلي في مباراته أمام الشارقة بالجولة 16، والتي فاز الشارقة بنتيجة المباراة بهدفين، كما تم مناقشة وتحليل العديد من حالات اللعب، والتي أثيرت في آخر جولتين، وعقب التحليل الفني، قام المهندس صلاح أمين بتقديم السعودي علي الطريفي، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتولي مهمة إدارة التحكيم خلال الفترة المقبلة، وهنأه على منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته، وأن يقدم خلاصة خبراته من أجل المساهمة في تطوير التحكيم الإماراتي، وطالب امين الحكام بضرورة التعاون مع الطريفي خلال الفترة المقبلة وتسهيل مهمته بما يعزز من جهود اتحاد الكرة ولجنة الحكام في الارتبقاء باداء قضاة الملاعب بما يساهم في تطور المنظومة الكروية.

6 حكام

وبدوره، شكر الطريفي اتحاد الكرة ولجنة الحكام على تلك الثقة الغالية، متمنياً أن يجد التعاون من الجميع، للارتقاء بسلك التحكيم، والذي يضم العديد من الكفاءات المشهود لها عربياً وآسيوياً ودولياً، وقال الطريفي إن أخطاء التحكيم موجودة في كل الملاعب والدوريات والبطولات، وأن العمل العالمي في مختلف دوائر التحكيم يدور حول التقليل قدر المستطاع، من الاخطاء التى تحدث من قضاة الملاعب، خاصة أن إدارة المباريات أصبحت تتم من خلال 6 حكام، 4 في الميدان و2 لتقنية الفيديو، لذلك أصبحت الأخطاء غير مقبولة، في ظل وجود هذا العدد، وتوافر تقنية حكم الفيديو، التى تسهل من مهمة الحكام في الفترات الاخيرة.

وطالب علي الطريفي الحكام بمزيد من التركيز خلال أداء مهمتهم، لتقليل الأخطاء على قدر المستطاع، كما طالب الحكام، بفتح صفحة جديدة من التعاون لإنجاح مهمة الحكام في الإمارات، والسعي للارتقاء بالأداء خلال الفترة المقبلة، التي تشهد منافسات ساخنة وقوية، نظراً لأن معظم المسابقات المحلية في أمتارها الأخيرة.