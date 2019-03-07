النسخة الجديدة للدوري تنطلق سبتمبر المقبل

المصدر: دبي-العوضي النمر

تتواصل الاتصالات بين لجنة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي، من أجل التعرف على ارتباطات وأجندة الاتحاد القاري، لتحديد موعد انطلاقة منافسات الموسم الجديد لدوري الخليج العربي والمسابقات المحلية الخاصة باللجنة، وعلم «البيان الرياضي» أن المؤشرات المبدئية حتى الآن تشير إلى أن انطلاقة الموسم الجديد ستكون في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر نظراً لأن الأسبوع الأول مرتبط بمواعيد «فيفا داي» للمنتخبات الوطنية.

ورشة فنية

وتنظم لجنة دوري المحترفين ورشة عمل فنية للأندية خلال شهر أبريل المقبل، بحضور رئيس اللجنة عبد الله ناصر الجنيبي والمدير التنفيذي وليد الحوسني وأعضاء اللجنة الفنية ، وسيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل فريق عمل للإشراف على تنظيم الورشة التي سوف يشهدها المسؤولون الفنيون بالأندية وعدد من قياداتها إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر ورشة العمل الفنية المزمع إقامتها جزءاً من منظومة العمل واتخاذ القرار وتقام بشكل سنوي، حيث يتم تقييم مسابقات الموسم المنتهي والوقوف على الإيجابيات والسلبيات وأفضل الممارسات، وتقديم أفكار جديدة تخدم تطور مختلف المسابقات، وأهم ما يميز مثل تلك الورش المتخصصة أن المقترحات تتم بالتشاور مع الأندية صاحبة الواقع والتجارب الميدانية، ومن ثم تعرض كافة المقترحات على اللجنة الفنية لدراستها بشكل دقيق وترفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها بشكل رسمي.

مسابقة 21

وسيتم خلال ورشة العمل تقييم تجربة مسابقة دوري تحت 21 سنة، والتي أعادت لجنة دوري المحترفين ترتيب أوراقها في بداية الموسم الحالي بما يعزز من قيمتها كمسابقة، وإعادة الهيبة لها بما يحقق الأهداف الفنية المرجوة من تنظيمها، بعد أن اعتبرتها الأندية في سنوات سابقة مسابقة لتنفيذ العقوبات على اللاعبين، واستشفاء لاعبي الفريق الأول، وكلمة حق أن المسابقة أصبحت متميزة هذا الموسم وحققت نجاحاً فنياً كبيراً، بعد أن تم منع مشاركة لاعبي الفريق الأول، والسماح بمشاركة مواليد 99 و2000 وأربعة لاعبين من مواليد 98، ولكن الأندية اعتبرت أن العدد قليل بعد ظروف لاعبي 2000.

زيادة العدد

وفي هذا السياق أبدى مدرب رديف الشارقة عبد المجيد النمر إعجابه الكبير بنظام المسابقة هذا الموسم، والذي أعاد البريق لها، وساهم في بروز جيل من اللاعبين الشباب يفيد الأندية خلال السنوات القادمة، وقال خلال الورشة المقبلة، سوف أطالب بزيادة عدد المشاركين من مواليد 99 إلى 6 لاعبين بدلاً من 4، للتغلب على الظروف التي ستواجه لاعبي مواليد 2001، وقال لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى لجنة دوري المحترفين على قرارها المتميز بعدم مشاركة لاعبي الفريق الأول في المسابقة.

شراكة الإعلام

ومن جهة أخرى، وفي إطار حرص لجنة دوري المحترفين على تعزيز الشراكة مع الإعلام، بما يخدم الصالح العام، تقرر دعوة رجال الإعلام لورش العمل والبرامج التثقيفية التي تنظمها اللجنة، سواء في ورشة العمل الفنية التي ستنظم خلال أبريل المقبل، أو خلال الندوات الخاصة بكيفية تعامل اللاعبين مع مختلف وسائل الإعلام، أو الندوات الخاصة بتقنية الفيديو التي تنظم للأجهزة الفنية واللاعبين بالأندية حيث يوجد لبس في مهام وواجبات حكم الفيديو، لدى بعض الإعلاميين، ويهم اللجنة أن تطلع رجال الإعلام والمحللين في مختلف البرامج التلفزيونية على مثل تلك البرامج التي تعزز من معلوماتهم، بما يخدم تطور اللعبة.