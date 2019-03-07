اليوم افتتاح بطولة دوائر ومؤسسات عجمان

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تبدأ اليوم النسخة الأولى لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم في ملاعب كواترو بعجمان، بمشاركة 12 فريقاً، وتجمع المباراة الأولى فريقي دائرة التنمية السياحية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتم توزيع الفرق على 3 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث، وتضم المجموعة الأولى: التنمية السياحية، الأراضي والتنظيم العقاري، البلدية والتخطيط ، شرطة عجمان، وتضم الثانية: لكزس، مصرف عجمان، الدفاع المدني، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجموعة الثالثة تضم: ايمز قروب، مؤسسة المواصلات العامة، هيئة الهوية والجنسية، دائرة التنمية الاقتصادية.