صنقور يعود قريباً إلى التدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخضع عبد العزيز صنقور مدافع شباب الأهلي، إلى البرنامج التأهيلي بعد اكتمال شفائه من العملية الجراحية التي أجراها لعلاج الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي، وينتظر أن يبدأ اللاعب قريباً، تدريبات الكرة مع الفريق، على أن يكون جاهزاً تماماً في نهاية الموسم الحالي، ولكنه لن يستطيع المشاركة مع «فرسان دبي»، لعدم تسجيله في قائمة الفريق الحالية، في الوقت الذي يسابق فيه الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الزمن لتجهيز المصابين، لمباراة الفريق غداً الجمعة، أمام مضيفهم النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي، إذ يعاني شباب الأهلي من عودة قائمة المصابين المزدحمة، والتي تضم حالياً كلاً من سالمين خميس وإسماعيل الحمادي ووليد حسين، والأخير تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة العين الأخيرة.