الرميثي يعلن تفاصيل حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

يعقد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤتمراً صحافياً في الساعة الثانية عشرة ظهرغد الخميس بمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي، وذلك للإعلان عن تفاصيل حملته الانتخابية خلال ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الجديدة، التي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور شهر إبريل المقبل.

ويقام المؤتمر الصحفي عقب جولة قام بها الرميثي خلال الأسبوع الماضي زار خلالها عدد من دول غرب آسيا وذلك لعرض برنامجه في بداية حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد القاري.