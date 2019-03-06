5 مرشحين لتدريب الأبيض

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

اختار اتحاد الكرة 5 أسماء وجميعهم من الجنسية الأوروبية، لبدء التفاوض معهم، لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول، على ان يتم الانتهاء من المفاوضات خلال شهر مارس الجاري وقبل وقت كاف من انتهاء دوري الخليج العربي.

وكلفت اللجنة الفنية والمنتخبات خلال اجتماع اليوم برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي المدرب الوطني سليم عبد الرحمن لقيادة تجمع المنتخب الوطني في الفترة من 18 الى 26 مارس في ابوظبي، وخوض تجربتين وديتين مع السعودية 21 الجاري وسوريا يوم 26، وسيكون التجمع للعناصر الواعدة التي سيتم تجهيزها للمرحلة المقبلة.