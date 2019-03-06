تحديد ملعبي نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، الملعبين المستضيفين لمباراتي الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019، والمقررتين يوم 16 مارس الجاري.

وتقرر أن يستضيف استاد بني ياس بمنطقة الشامخة في العاصمة أبوظبي، مباراة الظفرة مع الشارقة في الساعة 17:45، فيما يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، مباراة الوصل وشباب الأهلي في الساعة 20:45 مساءً.

وكان فريق الظفرة، قد حجز مقعده في الدور النصف النهائي، بعد فوزه على دبا الفجيرة (2-0)، فيما تأهل الوصل على حساب الفجيرة، بعد أن فاز عليه (2-0)، والشارقة بفوزه على الإمارات (2-1)، وشباب الأهلي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية 5-3.

وعقد اجتماع اللجنة بمقر الاتحاد بدبي بتشكيلها الجديد، برئاسة خليفة الجرمن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وكل من راشد حسن الهلي وخليل غانم مبارك وحمد علي الشبيبي أعضاء اللجنة.