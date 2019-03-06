المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

بات من الواضح أن البطولات الخارجية تحب الوصل، أو أن الوصل «حبيب» البطولات الخارجية، فمستوى «الإمبراطور» الذي يقدمه منذ مطلع الموسم الجاري في مسابقتي دوري أبطال آسيا حالياً، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال سابقاً، يختلف عن الأداء الذي يقدمه في المسابقات المحلية مثل دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي بالرغم من الصحوة الظاهرة على أداء الفهود بعد التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب، إلا أن لغة الأرقام لا تقف في صف «الإمبراطور».

لقد نجح الوصل في تقديم مردود طيب في مسابقة كأس زايد، واستطاع إحراج أندية كبرى مثل الأهلي المصري والاتحاد السعودي، وليس هذا الأمر بغريب على «الإمبراطور» فهو كبير ضمن الكبار، وأخيراً نجح الوصل، أول أمس، في خطف ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا على حساب ضيفه النصر السعودي بهدف نظيف من توقيع المحترف البرازيلي فابيو دي ليما، وقبل النتيجة قدم أداء لاقى إشادة الجميع ليعلن الوصل عن نفسه متصدراً للمجموعة الأولى ولو بصورة مؤقتة.

من ناحيته، أكد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن الطريق مازال طويلاً وجادين في المنافسة، مشيراً إلى أن الفوز على النصر السعودي ثمرة عمل كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الروح القتالية للاعبين حتى تمكنوا من تحقيق النصر على فريق قوي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين. وقال: «لا بدّ من طي هذه الصفحة والالتفات إلى اللقاء المقبل».

تركيز

وأشاد مدرب الوصل باللاعبين الشباب والبدلاء بالفريق، قائلاً: «لدينا فريق مكون من 24 لاعباً، وعندما تأتيهم الفرصة لا بدّ أن يعطوا كل شيء، وكل اللاعبين بالنسبة لي مهمين، لقد تأثرنا بلا شك بعد خروج كايو المبكر ».

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، «إن نتيجة اللقاء غير عادلة عطفاً على الأداء الذي قدمه العالمي، مشيراً إلى أن فريقه تحصّل على عدة فرص للتسجيل، لكنه لم يستثمرها بصورة صحيحة».وأضاف: «كان من المفترض أن نبدأ بداية قوية، لكن الفريق انتفض بعد هدف الوصل، وقدم أداء قوياً وكان من المفترض أن يكون الأمر العكس». وتابع: «بالتأكيد الخسارة ليست بالأمر الجيد، لكنها عثرة في البداية وسنكمل البطولة حتى النهاية».

نفي

نفى الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، أن يكون الفوز على النصر السعودي سبباً في تراخي اللاعبين، مشيراً إلى أن اللقاءات الآسيوية مختلفة عن أي مسابقة أخرى، والمهم طريقة اللعب وأن نقاتل حتى آخر لحظة، ومازال الطريق طويلاً، وسأتحدث مع اللاعبين عن هذه الجزئية فقد فزنا في مباراة واحدة فقط وعلينا المواصلة، وأن نجهز بطريقة جيدة لمباراتنا المقبلة ضد الزوراء العراقي والتي تقام خارج ملعبنا».

ليما: قاتلنا في الملعب

أبدى المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما سعادته بتحقيق فريقه الفوز على النصر السعودي. وقال: «من الجيد الحصول على النقاط الثلاث في ضربة البداية ، لقد قاتلنا في الملعب على مدار 90 دقيقة، وكان اللاعبون على قدر المسؤولية ، وهذا الأمر ليس بغريب على لاعبي «الإمبراطور» فالوصل فريق جيد، لقد بات الجميع يعلم الآن من هو فريقنا». دبي - البيان الرياضي

جاسم: أول الغيث قطرة

قال عبد الله جاسم مدافع فريق الوصل: «إن أول الغيث قطرة، فالفوز الأول الذي حققه الوصل في أبطال آسيا سيتبعه بمشيئة الله فوز آخر، ونتطلع إلى تحقيق هذا الطموح ، لقد قاتلنا في الملعب وتمكّنا من حصد النقاط الثلاث، وقدم الجميع أداء جيداً حيث يعد «الإمبراطور» ممثلاً للوطن في البطولة القارية كواحد ضمن الأندية الإماراتية المشاركة، ونحن ندرك كلاعبين قيمة ذلك».

وقال: «لقد طوينا صفحة مباراة النصر السعودي والاحتفال بالفوز، ونتطلع إلى التحضير بصورة جيدة للقاء الزوراء العراقي يوم الاثنين المقبل، ومن المهم التحضير بصورة جيدة لهذه المواجهة حتى نستمر في مواصل النصر». واختتم مدافع الوصل حديثه بالقول: «جمهور الذهب هو اللاعب رقم واحد ودوره مهم في تشجيع وبث الحماس في صفوف اللاعبين». دبي - البيان الرياضي