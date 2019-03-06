العين يخسر ضربة البداية «الآسيوية»

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله

خسر العين، أمس، أمام الهلال السعودي، بنتيجة 0 -1، في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد في ضربة البداية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهو الفوز الأول للهلال على العين بملعب الأخير خلال 8 مواجهات جمعتهما سابقاً حيث سبق للعين أن حقق 6 انتصارات وتعادلا في مباراة واحدة، وسجل هدف الهلال محمد الشلهوب في الدقيقة 65، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، وشهدت المباراة طرد مدافع العين إسماعيل أحمد في الدقيقة 90.

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أن قدّما مردوداً فنياً متميزاً تبادلا خلاله الهجمات والفرص الضائعة، مع أفضلية نسبية للهلال السعودي الذي كاد أن يبادر بهدف السبق عبر اللاعب أدواردو الذي حوّل تسديدة الأسترالي ديجينيك بصورة مباغتة في المرمى، لكن الحارس خالد عيسى تألق في أبعاد الخطر، ورد شيوتاني بتسديدة قوية من مخالفة خارج المنطقة، لتمر الكرة قرب القائم الأيسر للفريق الهلالي بقليل.

وتابع الفريقان مردودهما القوي في الشوط الثاني، وكاد الهلال يخطف هدفاً، لكن تسديدة إدواردو اصطدمت بالقائم وعاد اللاعب نفسه ليهدد مرمى العين بتسديدة اصطدمت بالعارضة، قبل أن يسجل الشلهوب هدف فريقه الوحيد، وفي الدقيقة الأخيرة طرد حكم المباراة المدافع العيناوي إسماعيل أحمد بحجة تدخله العنيف عن الشهراني، ويلتقي العين في المباراة المقبلة مع الاستقلال الإيراني.