9 تعديلات مهمة على قانون التحكيم

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 9 تعديلات على قانون التحكيم، خلال الأيام الماضية من أجل تسهيل مهمة الحكام والفرق الكروية وبما يبسط اللوائح المنظمة، وأرسل «فيفا» نسخة من التعديلات الجديدة إلى لجنة الحكام في اتحاد الكرة، والتي ستقوم بدورها بشرحها للحكام خلال جلسة التحليل الأسبوعية من أجل تطبيقها بشكل جيد خلال مباريات مختلف المسابقات.

وتشمل التعديلات التي أجراها «فيفا»

1. إلغاء الهدف المُسجل نتيجة لمسة يد، متعمدة وغير متعمدة.

2. اللاعب المستبدل يغادر الملعب من أقرب خط.

3‏. إشهار بطاقات صفراء وحمراء لسوء السلوك للطواقم الفنية والإدارية.

4‏. لا يلزم خروج الكرة من منطقة الجزاء في ركلة المرمى والركلات الحرة في منطقة الجزاء للفريق المدافع.

5‏. منع عناصر الفريق المهاجم من الوقوف في الحائط البشري.

6‏. تغيير طريقة إسقاط الكرة.

7‏. إسقاط الكرة في حال ارتطامها بالحكم.

8‏. إلزام حارس المرمى بوجود قدم واحدة على الأقل على خط المرمى خلال ركلة الجزاء.

9‏. الاستمرار في دعم تقنية «VAR»ونشرها في جميع دول العالم، بعد ثبات نجاحها.

تعديلات مهمة

وتناول الحكم الدولي الأسبق إبراهيم الأعماش التعديلات الجديدة مؤكداً دورها الإيجابي في تطوير اللعبة، وقال: يسعى «فيفا» لتبسيط الاجراءات بما يعزز زيادة الوقت الفعلي للمباريات،كما تساهم التعديلات في زيادة تركيز الحكام خاصة في الحالات التقديرية، لتصبح الرؤية واضحة ويكون لقرارهم قوة.

وأضاف: التعديلات شملت أموراً مهمة مثل أحقية الحكم في إخراج البطاقات الملونة لأعضاء الطاقمين الفني والإداري على دكة الاحتياط لمنع الاعتراض وتسخين أجواء المباراة أحياناً من قبلهم، بالإضافة إلى منع لاعبي الفريق المنافس من الوقوف في الحائط البشري خلال تنفيذ الركلات الحرة لصالحه، للحد من المخالفات.

وتابع: تساهم التعديلات في تسريع اللعب من خلال السماح للاعب المستبدل بمغادرة الملعب من أقرب مكان.

شرح

طالب إبراهيم الاعماش محللي الأداء التحكيمي في القنوات التلفزيونية، بشرح التعديلات للشارع الرياضي، سعياً لتثقيف الجماهير بشأن الأمور التحكيمية مع ضرورة قيام لجنة الحكام بشرح التعديلات لفرق الاندية