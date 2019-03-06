110 آلاف درهم غرامات على الفجيرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار الدكتور حسن المرزوقي نادي الفجيرة 110 آلاف درهم على خلفية أحداث مباراته أمام الشارقة بالدوري، وكشف حمدان الزيودي عضو اللجنة المتحدث الرسمي عن إيقاف مهند خميس وأحمد موسى مباراة وتغريم كل منهما 30 ألف درهم، لمحاولة التعدي على الحكم ،وتغريم مدرب اللياقة البرتو 20 ألف درهم ، وتغريم النادي 30 ألف درهم لإلقاء جماهيره زجاجات مياه وسب الحكم، وأجلت اللجنة شكوى الفجيرة ضد المدير الفني لتقنية «فار»، كما غرمت الوصل 50 ألف درهم لتلفظ جماهيره بالفاظ نابية تجاه حكم مباراته والإمارات.