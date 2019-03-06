اتحاد الكرة يرسم خارطة طريق جديدة للمنتخبات

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

تضع اللجنة الفنية والمنتخبات خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي اللمسات الأخيرة على ملامح خطة التطوير والارتقاء بمنظومة عمل المنتخبات، خلال السنوات الأربع المقبلة، سواء على صعيد منتخبات المراحل السنية أو الأول، في إطار جهود اتحاد الكرة لرسم خارطة طريق جديدة للمنتخبات، سواء فنياً أو إدارياً، وسيتم خلال الاجتماع وضع آلية اختيار المدرب الجديد والأجهزة الفنية والإدارية، وفق الاستراتيجية التي سيتم وضعها من قبل خبراء أجانب، واعتمادها من مجلس الإدارة، وتركز على السعي لتحقيق النجاح بشكل أساسي من خلال بناء قاعدة قوية تفرخ عناصر واعدة للأبيض الأول.

ويعود المنتخب الوطني الأول للتجمع 18 الجاري، من أجل الاستفادة من أيام «فيفا» وفترة توقف دوري الخليج العربي، ويهدف التجمع إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين ومنح عدد من العناصر الجديدة فرصة التأقلم مع باقي اللاعبين، في ظل انضمام عدد من العناصر الشابة.

ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراتين وديتين يومي 23 و26 أمام سوريا والسعودية، ويقود التجمع المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مساعد المدرب.