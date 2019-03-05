العين يخسر أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

المصدر: العين: طلحة عبدالله

خسر العين أولى جولاته في دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي ( 0-1) مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار الفريقين بالمسابقة القارية ضمن المجموعة الثالثة، وهذا هو الفوز الأول للهلال على العين بملعب الأخير خلال 8 مواجهات جمعتهما سابقا، حيث سبق للعين أن حقق 6 انتصارات وتعادلا في مباراة واحدة، وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب محمد الشلهوب بحلول الدقيقة (65)، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده، وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع العين اسماعيل أحمد (ق 90).

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن قدما مردودا فنيا متميزا تبادلا خلاله الهجمات والفرص الضائعة مع أفضلية نسبية للهلال السعودي الذي كاد أن يبادر بهدف السبق عبر اللاعب أدواردو الذي حول تسديدة الأسترالي ديجينيك بصورة مباغتة في المرمى لكن الحارس خالد عيسى تألق في أبعاد الخطر، ورد شيوتاني بتسديدة قوية من مخالفة خارج المنطقة لتمر الكرة قرب القائم الأيسر للفريق الهلالي بقليل.

وتابع الفريقان مردودهما القوي في شوط اللعب الثاني وكاد الهلال أن يخطف هدفا لكن تسديدة ادواردو، اصطدمت بالقائم وعاد اللاعب نفسه ليهدد مرمي العين بتسديدة اصطدمت بالعارضة، قبل أن يسجل الشلهوب هدف فريقه الوحيد، وفي الدقيقة الأخيرة طرد حكم المباراة المدافع العيناوي اسماعيل أحمد بحجة تدخله العنيف عن الشهراني، وسيلتقي العين في المباراة المقبلة بالاستقلال الإيراني في حين سيقابل الهلال الدحيل.